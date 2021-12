Carnaval in de zomer is voor kabinet geen taboe: ‘Wij zullen ons aan het virus aan moeten passen’

video Magistrale Max laat kurken knallen in Bredase sportsbar Old Dutch: ‘Geef me nog maar een flesje champagne!’

BREDA - ,,Mag ik alvast alsjeblieft de rekening krijgen?", vraagt één van de ongeveer tweehonderd aanwezige gasten in sportsbar Old Dutch in Breda. De laatste Grand Prix van het seizoen is bijna afgelopen en Lewis Hamilton lijkt zijn achtste wereldtitel te mogen bijschrijven. Tijd om langzaam naar huis te gaan. Om enigszins af te druipen. Of toch...? Ja, Max Verstappen flikte het toch.

