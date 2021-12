Carnaval in de zomer: ‘Belachelijk! Je viert Nieuwjaarsdag toch ook niet in maart?’

Voor Robbert Grootenboer, van carnavalsvereniging De Pierewaaiers in Oosterhout en een van de bouwers bij de bouwclub, is één ding van het allergrootste belang. Dat ze eindelijk een keer gaan rijden met de wagen waar ze al twee en een half jaar aan werken. En als dat in de zomer is, dan zij dat maar zo. ,,Of het nou winter of zomer is, mij maakt het niet uit. Als we onze creatie maar kunnen laten zien", aldus Grootenboer.