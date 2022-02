Carnaval gaat door, dus wordt er volop gebouwd

In Totdenringen (Teteringen) is de raad van elf op pad gegaan om, onder andere, de huizen van de prins en nar te versieren. Ook komen er door het hele dorp rood-groene vlaggen van De Sikken te hangen. ,,Of we er zin in hebben? Ja! Wat dacht jij dan”, geeft Christ Oomen desgevraagd aan. Samen met de rest van de raad blikt hij vooruit op een carnaval dat misschien nog niet honderd procent ‘zoals normaal’ is, maar dat er een feest gevierd zal worden, staat als een paal boven water.