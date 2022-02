Carnaval anno 2022: onverantwoord of de hoogste tijd? ‘De polonaise verleer je niet zo snel’

Gouden Cirkel belegt avond over cultuur in Breda

BREDA - Hoe is het gesteld met het cultuurklimaat in Breda? Wat zou er de komende vier jaar beter of anders kunnen? En wie kan daar een bijdrage aanleveren? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens een speciale bijeenkomst die stadssociëteit De Gouden Cirkel houdt aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen.

22 februari