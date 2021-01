Carnaval afgelast? In Kielegat is het drukker dan ooit! ‘De creativiteit is ongekend’

Jaar van tegenslag voor disco Highstreet: sluiting door corona, faillisse­ment en nu een inbraak

12 januari Het is niet meteen het beste jaar geweest voor discotheek Highstreet in het Belgische Hoogstraten. In maart moest de zaak sluiten door corona, later volgde een faillissement en rond de kerstperiode volgde een inbraak. De daders namen voor duizenden euro’s aan materiaal mee. De politie van Hoogstraten heeft nu beelden verspreid van de verdachten.