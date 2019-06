Carla Moonen uit Breda toch naar Eerste Kamer

Eis 18 maanden cel na gewelddadi­ge beroving studente: ‘Bij station Breda loop ik vaak rennend’

8:30 BREDA - ,,Het geluid van twee personen die achter me aan rennen, hoor ik nog dagelijks'', zei een 23-jarige studente dinsdag in de rechtbank in Breda. De vrouw werd slachtoffer van een straatroof op de Terheijdenstraat, vlakbij het station in Breda. Tegen de 20-jarige Hugo M. uit Someren is daarom anderhalf jaar cel geëist, waarvan een halfjaar voorwaardelijk.