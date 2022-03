Carla Coenders verrast met lintje

App die buren bij elkaar in de auto brengt om benzine te besparen, pilot in West-Bra­bant

HOOGERHEIDE - Als eerste regio in Nederland beschikt West-Brabant over de carpoolapp Nabogo. Die brengt buren bij elkaar om samen te rijden. Zeker nu de benzineprijs explosief is gestegen, groeit ook de interesse om zo geld te besparen.

11 maart