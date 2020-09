Caramba, nóg een Mexicaan in Breda!

Zes vestigingen

Chodiz heeft al zes vestigingen in ons land, waaronder in Eindhoven en Den Bosch. ,,We waren al eerder bezig met het pand in de Boschstraat, maar door de coronacrisis hebben we even gewacht. Ons concept bleek echter ook in deze moeilijke tijd goed te blijven lopen, dus hebben we alsnog de knoop doorgehakt.”