Capitulerende Duitsers en de overwinningsparade van de Polen

Het bijna vijf minuten durende filmpje is in het bezit van dochter Saskia Raaymakers (‘ergens onderweg is de lange ij in mijn naam veranderd in een Griekse y’). Ze stelde het ook bij de zestigjarige herdenking van de bevrijding van Breda al eens ter beschikking aan BN De Stem.



Het filmpje was voor die tijd lange tijd kwijt. Saskia, inmiddels 70: ,,Mijn vader is in 1984 overleden en mijn moeder zei toen dat er ook nog een filmpje moest zijn. Daar zijn we naar op zoek gegaan. Het bleek uitgeleend te zijn aan een Pool en later bij Thom Peeters terecht te zijn gekomen. Die heeft er foto’s van gemaakt, die hij heeft gebruikt in een boek.”