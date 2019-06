Cao-drama nekt Werk aan de Wijk in Breda

,,Einde verhaal… Zijn we er weer ingetuind.’’ Medewerkers van Werk aan de Wijk zijn overdonderd door het nieuws dat hun stichting financieel op de klippen is gelopen: ,,Dit komt echt uit de lucht vallen. We hebben zelfs niet kunnen meedenken over de vraag hoe we de problemen kunnen aanpakken. Niemand is bij dit besluit betrokken geweest. Alleen bestuur en manager.’’