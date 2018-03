Canadese studenten vergapen zich aan Breda

BREDA - Een kerk uit de 15e eeuw. Dat kennen ze in Canada niet. De studenten van de Lisgart High School uit Ottawa die maandag Breda bezoeken, zijn dan ook onder de indruk van de Grote Kerk. "Ik heb nog nooit zoiets gezien. De schitterende architectuur in de stad valt me echt op", aldus de zeventienjarige student Ian Richtson.

In totaal zeventig studenten van de Lisgart High School uit Ottawa zijn deze week in Nederland. Ze bezoeken onder andere Breda. Na een rondleiding overdag in de binnenstad, waarbij ze ook de Grote Kerk bezoeken, zijn ze maandagavond wéér in de kerk, maar dan in een actieve rol. Ze geven er twee concerten: een met een harmonie en een met een orkest met strijkers.

Bredase gastvrijheid

Marja van der Burght begeleidt de studenten deze week. Het is volgens haar een bewuste keuze geweest om ook Breda te bezoeken. "We willen dat de studenten deze week meer over Nederland te weten komen. Daar hoort ook Brabant bij, er is namelijk meer dan alleen de Randstad. Wij willen dat ze kennismaken met de rijke historie van Breda en met de Bredase gastvrijheid."

In Breda maken ze een stadswandeling en beklimmen de toren van de Grote Kerk. Student Ian Richtson is onder de indruk van Breda. "De stad heeft schitterende smalle straatjes, mooie oude gebouwen en ook de kerk is indrukwekkend. In Canada kennen we zulke oude steden niet."

Mooi orgel

Ook Laura Earvan (17) heeft het in Breda naar haar zin. "De mensen zijn echt super aardig hier, iedereen is bereid ons te helpen." Muzikaal als ze zijn, valt hen ook het orgel in de Grote Kerk op. "Ik treed vaak op maar ik heb nog nergens zo'n mooi en goed orgel gezien als hier in Breda", aldus Ian.

Voor Ian en Laura is de reis extra bijzonder omdat hun opa's meevochten bij de bevrijding van Nederland. "Dat maakt deze reis echt indrukwekkend. Het is mooi om te zien hoeveel Nederlanders dat nog steeds waarderen", vertelt Laura.

Het was ook de bedoeling dat de studenten naar een van de middelbare scholen in Breda zouden gaan. "Dat is er helaas niet van gekomen vanwege tijdgebrek maar de Nassau heeft wel vergaande interesse in een samenwerking tussen beide scholen", aldus Van der Burght.