Campus Emerweg Breda scoort hoog met geslaagden

Zijn collega Geert Steenbakkers, rector van het Dongemond College in Raamsdonksveer en Made is ook erg blij:,,Op alle niveaus zijn er dit jaar meer leerlingen geslaagd. Ik ben trots, we zijn duidelijk op de goede weg.”

Trots

Directeur Van Emden van de Christoffel in Breda: ,,Ik ben heel trots op onze groei. We hebben een specifiek soort leerlingen die op het reguliere niveau extra ondersteuning nodig hebben. Toch haalden we een slagingspercentage van 98 procent. Ik ben echt erg trots op alle leerlingen.”

Cum laude

Op het Stedelijk Gymnasium Breda is Pauline Scheltema ook erg tevreden.,,Een slagingspercentage van 93 procent is wat we gewend zijn, het is netjes, maar niet spetterend. We hebben maar liefst 13 leerlingen die cum laude geslaagd zijn, dat is mooi. We gaan het dan ook groots vieren.”