Campus BUas in Breda wint architectuurprijs: ‘Echt een fijne plek’

BREDA - Het meest relevante publieke gebouw in Breda? De campus van de Breda University of Applied Sciences (BUAS) aan de Mgr. Hopmansstraat. Daar zijn allerlei redenen voor, maar de belangrijkste is dat het vooral ‘een fijne verblijfsplek is geworden’. Dus heeft de campus die is ontstaan na de grootschalige verbouwing van het voormalige klooster Mater Dei de BLAST-prijs 2020 gewonnen.

Het thema van de Bredase architectenclub BLASt was dit jaar: ‘het beste publieke gebouw’. Tijdens een door de coronacrisis versoberde plechtigheid bleek dat de verbouwing van het oude zusterklooster in alle opzichten de concurrentie achter zich heeft gelaten.

Maatschappelijke impact

,,Dit plan is belangrijk voor de ontwikkeling van de publieke ruimte van de stad’’, aldus de jury, die bestaat uit de architecten Ingrid van der Heijden en Johan De Wachter en de directeur van het Architectuur Instituut Rotterdam, Bas van der Pol.

Ze zijn ‘erg onder de indruk’ van de manier waarop ontwerpers en bouwers ‘hedendaagse uitdagingen als groen in de stad, klimaatadaptie en het hergebruik van bestaande gebouwen niet uit de weg zijn gegaan’.

,,Door de zorgvuldige aanleg van het landschap is het één verhaal geworden, waarin ook het voormalige klooster dienstbaar is. Een overtuigende winnaar’’, aldus de jury. En omdat ‘de publieke ruimte en het landschap goed zijn ontworpen’ wordt ook de aanpalende wijk Brabantpark er beter van: ‘het is vooral een fijne verblijfsplek geworden’.

Volledig scherm De buitenkant van het klooster van BUas. © Pix4Profs/Ron Magielse

Bredase roede

Het waren dus het bestuur van de BUAS, de architecten van Culd en Inbo, de ingenieurs van DGMR en Deerns en Pieters Bouwtechniek die naar huis konden met de ‘Bredase Roede’ die door wethouder Marianne de Bie (Cultuur, D66) namens de Bredase architectenclub werd uitgereikt.

Maar dat wil niet zeggen dat de jury niets meer te melden had over de andere genomineerden. Want ook al gingen de ontwerpers zonder prijs naar huis, dat wil niet zeggen dat ze een teleurstellend project hebben afgeleverd. Zo was de jury ‘onder de indruk’ van het Generaal Maczek Memorial: ‘een verfijnde en respectvolle herinneringsplek’. En voor de experts: ,,Van alle genomineerde projecten kent het zonder meer het hoogste afwerkingsniveau.’’

Quote Het is vooral een gemiste kans dat er niet is gekozen voor een betere oriëntatie op de Oude Vest Jury BLASTprijs over Nieuwe Veste

Afscheidsritueel

De verbouwing van begraafplaats Zuylen wordt geprezen vanwege de ‘kwaliteit van de ontvangsthal en de tussenzone met het prachtige bovenlicht dat een pauzemoment in het afscheidsritueel vormt’. Ook goed gedaan: de begraafplaats is ‘meer openbaar geworden en onderdeel geworden van het moment van afscheid’. Alleen vindt de jury het jammer dat het voor bezoekers op de parkeerplaats onduidelijk is waar ze precies heen moeten.

Gemiste kans

Ook De Nieuwe Veste ontsnapt niet aan kritiek. Volgens de jury is er weliswaar een ‘eigentijds publiek interieur in het hart van de Bredase samenleving’ gecreëerd, maar het is niet genoeg. ,,Het is vooral een gemiste kans dat er niet is gekozen voor een betere oriëntatie op de Oude Vest’’, aldus de architecten.

Anders gezegd: waarom zit de voordeur nog steeds in de Molenstraat en niet aan de Oude Vest?