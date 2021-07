Campinggasten Ponderosa blijven ontevreden: ‘Dit is geen handreiking, maar een sterfhuisconstructie’

Hoe Napoleon in het maïsdool­hof in Prinsen­beek belandde

20 juli PRINSENBEEK - Metershoge maiskolven die een 3 hectare grote doolhof vormen én iets met Napoleon hebben. Dat is in het kort het 23e jaar dat het maïsdoolhof in Prinsenbeek geopend is. ,,Het begon als een grap, maar we zijn er nog steeds.”