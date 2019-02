Dat heeft de Raad van State beslist. De in het Belgische Rijkevorsel woonachtige Engel vond dat de gemeente Zundert zich te gemakkelijk had afgemaakt van zijn verzoek om inzage in zijn gegevens. Met name als het gaat om de stukken die onder de naam Bloedkoraal bij de gemeente liggen.

‘Operatie Bloedkoraal‘

‘Poging vermogen te ontnemen’

Vijf miljoen

Kort geding

Het is niet de eerste keer dat Engel juridisch aan het kortste eind trekt in het juridische getouwtrek rond de camping. Vorig jaar verloor de campingbaas ook al een kort geding dat hij had aangespannen tegen de gemeente Zundert. Toen was Engel naar de rechter gestapt omdat hij informatie had gekregen dat de gemeente zou hebben gelogen toen het in zomer van 2017 de camping overnam en hem naar huis stuurde. Zundert gaf destijds aan dat zij de camping zou gaan beheren. Maar uit stukken waar Engel beslag op had weten te leggen bleek dat het doel in werkelijkheid ‘amoveren‘ was, oftewel slopen. Toch weigerde de rechter Engel in het gelijk te stellen en de overname van de camping onrechtmatig te noemen.