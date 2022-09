Camping Ponderosa in Ulicoten geeft 45 kinderen op de vlucht onderdak

Video Man (59) uit Tilburg aangehou­den voor steekpar­tij in centrum Breda, slachtof­fer had nog celstraf openstaan

BREDA/TILBURG - Een 59-jarige man is aangehouden op verdenking van een steekpartij afgelopen weekend in het centrum van Breda. De aanhouding vond woensdagochtend plaats in zijn huis in Tilburg.

7 september