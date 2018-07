Camper gestolen, Jan en Riet Bekers uit Dorst in zak en as

DORST - Maandag zouden ze voor vier weken op vakantie naar Zuid-Frankrijk gaan. Maar het feest gaat niet door. De camper van Jan en Riet Bekers uit Dorst is afgelopen week gestolen. Het echtpaar zit in zak en as. “We zijn er helemaal kapot van.”

Aan tafel in hun woonkamer laten ze de fotoboeken zien. Foto’s van de vele reizen die ze met hun oude camper hebben gemaakt. Al jaren trekken Jan (77) en Riet (76) door eigen land en Europa. “Portugal, Spanje, Frankrijk, Polen, Tsjechië, Duitsland, waar zijn we niet geweest?” En ook de kleinkinderen gingen weleens mee, als opa en oma een weekendje naar zee togen.

Volledig scherm De camper van Jan en Riet Bekers. © Eigen foto

Bijna 25 jaar geleden kochten ze een Mercedes 307 camper, bouwjaar 1979, inmiddels 360.000 kilometer op de teller. Jan: “Ik heb hem destijds helemaal verbouwd en ik onderhoud hem altijd hartstikke goed. Riet heeft nog de kussens vernieuwd en voor nieuwe vloerbedekking gezorgd.”

Quote Wie doet nou zoiets? Ik word emotioneel als ik erover praat Jan Bekers uit Dorst

Afgelopen dinsdag hadden Jan en Riet de camper alvast ingepakt omdat ze het de dagen erna druk hadden met vanalles en nog wat. “Er lag voor vier weken kleren in”, zegt Riet. “En in het kluisje had ik alvast de paspoorten en wat cash geld gelegd”, aldus Jan. De volgende ochtend wil hij even het oliepeil controleren van de camper, die bij hen om de hoek op een klein parkeerterreintje stond. “Weg was ie!” constateerde Jan tot zijn verbijstering.

Emotioneel

Het opvallende gele busje, met een horizontale groene streep. Gestolen, foetsie. “Wie doet nou zoiets.” Jan en Riet kunnen het een paar dagen later nog steeds niet geloven. Met een brok in de keel vertelt Jan zijn verhaal. “Ik word emotioneel als ik erover praat. We slapen er niet van.”

Niemand in de buurt heeft er iets van gemerkt . “Wat moeten ze met zo’n oude bus. Je kunt er geen ramkraak mee plegen of op de vlucht slaan. Hij rijdt heel traag. Toen we een keer richting Santiago de Compostela reden, moest ik in de Pyreneëen regelmatig in de olie roeren”, vertelt Jan.

Verzekering