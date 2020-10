Camerapaal na schietgeweld: ‘De kinderen praten erover, maar kunnen het allemaal niet goed begrijpen’

De kinderen worden er, en dat kan ook bijna niet anders, niet bij betrokken, vervolgt de bewoonster van de Bruno Renardstraat in de wijk Hoge Vucht in Breda-Noord. Het moment van de drie schoten op de woning, waarbij de muur onder het raam werd geraakt, hakte er in. Gelukkig raakte niemand gewond.

Dat er nu, donderdagochtend, een camerapaal is geplaatst op de kop van het straatje neemt ze bijna voor kennisgeving aan.

Het leven gaat door, de straat gaat er volgens haar niet gebukt onder. ,,Nee hoor, het valt wel mee. Je weet alleen niet precies wat er aan de hand is. Ik heb de bewoners niet meer gezien”, zegt ze over het gezin dat in het betrokken pand woont.

Burgemeester Paul Depla liet donderdag bij de plaatsing van de camera een brief verspreiden in de straat. De brief: ,,Zo’n gebeurtenis gaat u vast niet in de kouwe kleren zitten. Uw gevoel van veiligheid in uw straat zal er door geraakt zijn. Dat begrijp ik. En betreur ik zeer. Zolang het onderzoek loopt volgen politie en gemeente de situatie in uw straat nauwgezet.”

Ook extra surveillance

Er is ook extra surveillance ingezet. De maatregelen moeten mogelijke daders afschrikken, schrijft de burgemeester. ,,Als er toch iets gebeurt dan helpt de camera bij opsporing van verdachten.”

Het schietgeweld houdt mogelijk verband met de vondst maandagnacht van een granaat en patronen aan de gevel van bakkerij Boulangerie Paris aan de Baliëndijk in de aanpalende wijk Doornbos-Linie.

De bakkerij is voor de periode van vier weken op last van de burgemeester vergrendeld. De bewoonster, cynisch over het geweld: ,,Ik zei nog tegen m’n vriend, beter kogelgaten dan een granaat.” Wijkraadvoorzitter Leo van den Berg van Breda-Noord, die al langer aandringt op meer wijkagenten, ziet in de camera eerder ‘symptoombestrijding’.

