Camera legt gevangenisuitbraak bij De Koepel vast in documentaire

BREDA - De Nassausingel was afgelopen weekend het toneel van een gewaagde gevangenisuitbraak. Twee zware jongens wisten met behulp van een ladder de Koepelgevangenis te ontvluchten. Echt gevaar liep de samenleving gelukkig niet. De ontsnappingscène is namelijk onderdeel van een documentaire die momenteel gemaakt wordt over de gevangenis en haar medewerkers.



"Nog iets meer voorover buigen graag." Op een tablet kijkt regisseur Troy Gazan mee naar het werk van zijn cameraman. Voor de lens heeft een gevangenisbewaarder net een ontsnapte crimineel in zijn kraag gevat. Volgens Gazan is de scene een van de belangrijkste omdat het de opening is van de documentaire. "Ik kijk voornamelijk of de Koepel goed in beeld is en of er genoeg snelheid in zit", verklaart hij nadat de take nog een keer over wordt gedaan.

Veel wachten

Iets verderop staat Thom van Tilburg. Als productie-assistent is het zijn taak om voor het materiaal en de figuranten te zorgen. Volgens Van Tilburg staan mensen er vaak niet bij stil dat meespelen in een filmproductie vooral veel wachten betekent. "Je moet simpel gezegd zorgen dat figuranten constant iets te doen hebben zodat ze niet gaan dwalen." De prodcutie-assistent probeert dit laatste vooral voor elkaar te krijgen door een praatje te maken en mensen het gevoel te geven erbij te horen.

De acteurs Jurgen van der Perk en Mark Smulders hebben van verveling nog geen last en ook de Koepelgevangenis blijkt voor hen geen onbekend terrein. Van der Perk en Smulders zijn namelijk onderdeel van de 80 acteurs die samen een escape room vormen in de koepelgevangenis. "We creëren hier normaal een heel universum met gevangenisbewaarders, een directeur en gevangenisregels", legt Smulders uit. Het grote verschil tussen acteren in een film of in een escaperoom is volgens hem dat je bij die laatste altijd in je rol blijft. Van der Perk ziet tegelijk ook wel overeenkomsten tussen de documentaire en de prisonescape. "Het is gaaf om duidelijk te maken wat het verhaal is achter dat mooie ronde gebouw."

Ontsnapping