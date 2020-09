Cake en taart voor agenten van korps Weerijs: ‘Zij doen ook gewoon hun werk’

Minister Bijleveld dompelt zich onder in Terheijden­se virtual reality

3 september TERHEIJDEN - Je laten onderdompelen in levensechte situaties. Een militaire missie simuleren of het onderhoud aan een Apache-helikopter virtueel trainen. Virtual reality is niet meer weg te denken binnen defensie. Infinity Labs in Terheijden ontwikkelt tal van programma's voor land- en luchtmacht. Voor minister Bijleveld (CDA, Defensie) reden voor een werkbezoek.