Cafés in Nederland weer open vanaf maandag... maar Belgische buren mogen er (officieel) niet in

Politie vindt 55.000 euro en kilo's harddrugs bij arrestatie in breda

16:47 BREDA - De flinke politie-actie vrijdagavond in Breda heeft 55.000 euro en kilo's aan harddrugs opgeleverd. De politie had daarbij waarschuwingsschoten gelost. Een arrestatieteam viel een woning aan de Middellaan in Breda binnen en eerder werd een auto op de A58 tot stilstand gebracht. In een verborgen ruimte van de auto vond de politie een tas met geld, ongeveer 15.000 euro, en een tas met ongeveer vijf kilo MDMA. In de woning werd nog veel meer gevonden. In totaal zijn drie mannen aangehouden.