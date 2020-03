Cafés in Breda half uurtje langer open

BREDA – In overleg met gemeente en politie hebben de Bredase horeca-ondernemers besloten dat hun zaken zondag tot 18.30 uur open mogen blijven. Dat is een half uur langer dan de landelijke noodregel, die vanmiddag is afgekondigd. Horeca-zaken moeten tot en met 6 april dicht vanwege de corona-crisis.

,,We gunnen iedereen de tijd, maar om 18.30 uur moet zijn of haar zaak dan ook leeg zijn. Afhaal is vanaf dat tijdstip verboden en de terrassen moeten dicht. Thuis bezorgen mag, maar het is verboden na 18.30 uur mensen in de zaak te hebben”, aldus Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland.

Voor hotels geldt niet dat à la minute de gasten hun kamers moeten verlaten. De Vos: ,,Die mogen blijven. Restaurant, bar en eventuele zalen moeten wel leeg blijven.”

Preventief op straat

De politie is preventief massaal de straat opgegaan en zal checken of iedereen zich aan de richtlijnen houdt. Volgens De Vos bestaat er enige angst voor plunderingen. ,,Vooralsnog hebben we daar nog geen enkel serieus signaal van ontvangen, maar de politie neemt dat heel serieus. We vragen iedereen met klem om verdachte situaties of personen meteen te melden bij ons. Overigens blijft het cameratoezicht in de binnenstad gewoon in stand.”

De beslissing kwam niet als een donderslag bij heldere hemel, zegt De Vos. ,,We hielden er al rekening mee en hebben korte lijntjes met de betrokken instanties.”