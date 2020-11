Café met 29 bezoekers gesloten na besloten feestje in Zundert

20.000 taarten voor de corona frontlinie in Breda: ‘Laat applaus weer klinken’

6 november BREDA - Betrokken Ondernemers Breda mag 20.000 taarten weggeven aan Bredanaars die in hun werk direct of indirect te maken hebben met de gevolgen van corona. De actie is mogelijk gemaakt door de curator van Maître Paul, één van de grootste gebaksproducenten van Nederland.