Café Marie wordt nieuw leven ingeblazen: ‘Die prachtige toog hoort hier en blijft hier’

De Spring­plank krijgt een nieuwe school in een oud pand: ‘Hier is nog echt ruimte voor kinderen’

7:00 TETERINGEN - ,,Het voelt straks als een nieuw gebouw, waarvan de oude ziel is behouden.” Met die beschrijving vat directeur Sjoerd Hagen van basisschool De Springplank in Teteringen de grootschalige renovatie van het schoolpand aan de Groenstraat samen. ,,Voor onze school is dit een perfecte plek.”