Café Grensgeval wil een jaar lang uniek zijn in het hartje van Zundert

ZUNDERT - Een buitenkansje. Zo noemt Jos van Aert de mogelijkheid die hem en collega-ondernemer Régis Nelemans geboden is om café Grensgeval in de Molenstraat in het centrum van Zundert te beginnen. Vanaf donderdag 1 oktober en voor de duur van één jaar.

Dat laatste is zeer opmerkelijk. Waarom begin je aan zo’n kortstondig avontuur? Van Aert: ,,De vorige uitbaters zijn na twee jaar gestopt met hun restaurant Proeftijd. Het pand is van projectontwikkelaar Maas-Jacobs, die de intentie heeft om het in 2021 te vervangen door nieuwbouw. Régis en ik zitten allebei in de evenementenwereld en die ligt momenteel nagenoeg stil. We zien dit als een mooie kans om toch bezig te blijven.”

Langer lopend avontuur

,,Het is een geweldig leuke uitdaging in deze rare tijden. We sluiten niet uit dat als het een succes is, we dit vaker gaan doen: aankloppen bij een projectontwikkelaar die tijdelijk met een leeg pand in zijn maag zit. Misschien is dit voor ons wel het begin van een langer lopend avontuur.”

Vóór Grensgeval en Proeftijd zat op deze plek zo’n 120 jaar De Roskam. Op de plaats van dit voormalige hotel komen 21 appartementen en een horecavoorziening.

Jong en oud

Van Aert en Nelemans willen de naam van pop-up café Grensgeval waarmaken. Het zal uniek zijn, niet in een hokje te plaatsen. ,,We combineren het beste van meer werelden. Het dorpse van een gewoon café, het donkerbruine van een kroeg, het lichte van een theesalon, het spannende van een bar en het stadse van een grand café. Maar ook: het praktische van een kantine en het belang van een buurthuis. Grensgeval hoort nergens bij maar staat open voor iedereen. Jong en oud moeten zich hier thuis voelen. Wij zorgen ervoor dat ze elkaar verstaan, letterlijk en figuurlijk.”

Cultuur

De twee ondernemers overwegen in café Grensgeval ruimte te bieden aan ‘bepaalde sociale of culturele activiteiten’, omdat de buurman, Cultuurcentrum De Schroef, voor langere tijd gesloten is. ,,We denken aan kleine concerten op zondag, een lezing of presentatie.”

Café Grensgeval is straks geopend van woensdag tot en met zondag, van 10.00 tot 23.00 uur, op vrijdag en zaterdag een uur langer, tot 00.00 uur.

Volledig scherm Hotel De Roskam in vervlogen tijden. © FOTO VAN HASSEL ZUNDERT