Café De 1000 Pullen sluit na halve eeuw voorgoed de deuren: ‘Hier is ontieglijk hard gezopen’

Knarrenhof wil ook in Breda woonpro­ject voor senioren starten

7:00 BREDA - Naar het voorbeeld van Zwolle, waar het eerste Knarrenhof van Nederland is gerealiseerd, is nu ook in Breda een initiatief gestart om zo’n woonlocatie voor senioren van de grond te krijgen. Daarbij wordt uitgegaan van circa 24 woningen.