‘Cadetten raken in de war van strenge regels en tegenstrijdige bevelen op Bredase defensieacademie’

Video Koning in Breda: ‘Poolse militairen waagden hun leven voor onze vrijheid, 75 jaar geleden’

29 oktober BREDA - “Breda houdt van u, Nederland houdt van u”, roemde koning Willem-Alexander de Poolse bevrijders. De stad was gisteren in de ban van de viering van 75 jaar vrijheid. Een feest dat zijn apotheose kreeg in hartje stad.