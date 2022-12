Cadetten KMA lopen 200 kilometer om collega’s met PTSS te steunen

Ulvenhout­se vereni­gingsloods zoekt vier ton (en veel helpende handjes)

ULVENHOUT - De Ulvenhoutse carnavalsverenigingen en andere clubs zitten nu noodgedwongen even in Bavel, maar willen snel naar een nieuwe loods in hun eigen dorp. Daarvoor is wel wat nodig. ,,We kunnen alles gebruiken: geld én hulp.”

6 december