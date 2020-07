Cadetten KMA lezen voor uit Oorlogswinter en... ze zoeken Jan Terlouw op

videoBREDA - Een mooie afsluiting van het project ‘Michiel in de Oorlog’, waarbij cadetten van de KMA schoolkinderen voorlezen uit Oorlogswinter. Acht woensdagen lang waren de afleveringen te zien op YouTube-platform ‘Thuis naar school’. Deze laatste woensdag: op bezoek bij Jan Terlouw.

Oorlogswinter, als de Tweede Wereldoorlog ergens tot de verbeelding spreekt is het wel in dit boek, dat nooit versleten raakt. Het verhaal gaat over de belevenissen van de 16-jarige Michiel, gedurende het laatste jaar van de Duitse bezetting.

Korte passages

Een aantal cadetten kwam met de viering van 75 jaar vrijheid op het idee om de schoolkinderen tussen de 10 en 12 jaar voor te lezen uit Oorlogswinter. Als een onlineserie ging ‘Michiel in de Oorlog’ via YouTube de lucht in. Telkens korte passages, aangevuld met historische feiten, ingebracht door geschiedenisdocenten van de Faculteit Militaire Wetenschappen. En dat alles in de bijzondere setting van het Kasteel van Breda, de thuisbasis van de KMA.

Deze laatste aflevering zit ook volop actie, tot aan het abseilen van de toren op het KMA-terrein. Zoals hoofdrolspeler Michiel ook vol heldendaden zat. En dan dat bezoek aan schrijver Jan Terlouw in Twello: ,,Bijna alles wat in het boek staat is echt gebeurd.”

‘Dit is een unieke gelegenheid’ Cadet Tommie: ,,Toen de basisscholen dicht gingen als gevolg van Corona, leek het ons een mooi moment om een waardevolle inbreng te leveren voor de kinderen die thuis kwamen te zitten. Als toekomstige leiders van de krijgsmacht vinden wij het belangrijk om de jeugd mee te geven waarom vrijheid niet vanzelfsprekend is”. Cadet Thomas: ,,Oorlogswinter is een tijdloos verhaal. We hebben er onze eigen twist aan gegeven en waarderen het enorm dat Jan Terlouw graag met ons wilde samenwerken in de laatste aflevering. Een unieke gelegenheid.” De KMA en de Faculteit Militaire Wetenschappen zijn onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). De NLDA draagt zorg voor het opleiden en vormen van de (toekomstig) leiders van de krijgsmacht.