Caden uit Breda (13) is een meisje, maar wil een jongen worden: ‘Ik ben blij met wie ik ben’

column ‘Oh Dureboom, oh Dureboom...’

8:29 Dus op de Markt in Breda staat vanaf volgende week een kerstboom die 100.000 euro heeft gekost. Het kan een paar duizendjes minder zijn, dat is niet helemaal helder, want niemand wil vertellen wat er precies aan is uitgegeven, maar dat ie duur is, is duidelijk.