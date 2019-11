Cadeautjes waar niemand op wacht

Bredaas bouwplan overvalt Bavel: ‘Daar gaat ons uitzicht’

7:00 BREDA - ,,Ja, we krijgen overburen. Jammer, want het is een onaangename verrassing. Maar goed, ik begrijp dat Breda wil bouwen en wij hebben in ieder geval 45 jaar van het uitzicht kunnen genieten.’’ Als Rini Klep vanuit zijn woning aan de Vennekes in Bavel naar buiten kijkt, dan ziet hij nog steeds de schaapjes die grazen op de groene weides van de Roosberg. De vraag is: voor hoe lang nog?