Bye, bye Belcrum Beach: 'Het zand was 57 graden'

Het is bijna ongehoord, zo druk als het nota bene op 21 oktober nog kan zijn op een strand. Lea Cammeraat geniet ontspannen van haar tijdschrift. ,,Ik woon hier in een appartementje bijna om de hoek'', legt ze uit. ,,Dan is het heerlijk om even naar het strand te kunnen. Eén keer ben ik hier met m'n slippers en boekje aangekomen om er vervolgens achter te komen dat er een festival aan de gang was. Het boek is die dag in de tas gebleven en het feestje bleek erg gezellig.''