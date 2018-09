Bekijk hier de volledige uitslag van Corso Zundert

De wagen Iguana In(ter)action van het buurtschap werd als beste beoordeeld tijdens het corso dat onder voortreffelijke weersomstandigheden duizenden bezoekers naar Zundert trok.



Daarmee was de tweede doorkomst meteen van de grootste spanning beroofd, want 't Stuk was de eerste wagen in de optochtvolgorde.



Het corso werd vorig jaar gewonnen door Buurtschap Schijf. Zij doen niet mee aan de tweede doorkomst wegens technische problemen na de eerste omgang. Ze doen wel mee voor de beoordeling.



