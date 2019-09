Buurtschap Klein-Zundert steelt de dahliashow in Noord-Frankrijk

Duizenden dahlia’s zijn op het paneel geprikt door buurtschap Klein-Zundert, twee weken terug nog deelnemer aan het bloemencorso in Zundert. Het dahliatableau is onderdeel van een festival: Beauvais fête le dahlia, dat dit weekeinde gehouden wordt in het 11 hectare grote parc Marcel Dassault.

Grootste kathedraal

Vraag is natuurlijk: hoe komt een buurtschap uit Klein-Zundert in Noord-Frankrijk, in het stadje dat eeuwen geleden de grootste kathedraal ter wereld leek te krijgen, maar dit godshuis nooit voltooid zag worden. Wat overigens niets af doet aan de schoonheid van het gebouw.

Voorzitter Niek Melisse geeft uitleg. “Tien jaar geleden was in Beauvais al een dergelijk festival gehouden. Een aantal partijen, waaronder de Nederlandse bloemenexporteur Verver Export uit Heerhugowaard, wilde een tweede editie houden. Via-via kwamen ze bij ons terecht. Ze wilden graag laten zien dat je veel meer kunt met dahlia’s dan veel mensen beseffen.”

Voorbereiding

De klus was goed te combineren met het ‘eigen’ corso, zegt Melisse. De voorbereiding startte al in het voorjaar, het ontwerp werd gekozen in overleg met de Franse organisatie. “Uiteindelijk zijn we via de bloemencommissie in Zundert aan de dahlia’s gekomen, die we met verschillende buurtschappen hebben geplukt. Vrijdag zijn ze vervoerd naar Frankrijk.”

Zundert-promotie

Een afvaardiging van het buurtschap is dit weekeinde in Beauvais, Melisse kon het tot zijn spijt niet combineren met zijn werk. Hij coördineerde de werkzaamheden in Nederland en geniet nu van een afstand toch mee, met dank aan Whats App (zie foto's). “Het is ontzettend leuk om op zo’n manier ons Bloemencorso over de grens meer naamsbekendheid te geven. Dit is pure Zundert-promotie!”

Volledig scherm Leden van buurtschap Klein-Zundert werken aan hun fraaie bijdrage aan het Beauvais fête le dahlia. © Buurtschap Klein-Zundert