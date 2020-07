Buurthuis kruipt uit coronacrisis: ‘Alles kwam stil te liggen, dat was heel heftig’

BREDA - De 35 dorps- en wijkcentra in Breda likken hun wonden nu de zwaarste periode in de coronacrisis voorbij lijkt. Langzaamaan komen ze weer tot leven. De gezelligheid keert weer terug. Maar hoe groot is de schade? Eén geruststelling: de gemeente ‘garandeert bestaanszekerheid’.

Net als de horeca gingen de deuren van de zelfstandig draaiende buurthuizen op 1 juni weer mondjesmaat open. Er wordt inmiddels weer een biljartje gelegd, er zitten weer buurtmensen aan de bar en de naaiclub is weer van de partij. Maar in hoeverre heeft de corona erin gehakt? Dat verschilt per buurthuis.

Pardoes vertrokken

Neem gemeenschapscentrum Wisselaar, in de gelijknamige buurt in de Hoge Vucht. Voorzitter Ad Buijnsters zag de huurders half maart pardoes vertrekken. Gevolg: negatief saldo. Geen inkomsten meer uit de bar en verhuur. Mazzeltje was, zegt Buijnsters, dat de kerkgemeenschap nog een ruimte bezette, dat bracht toch nog wat geld in het laadje. Maar, de maandelijkse uitgaven liepen wel door.

Pot van vijf ton

Over de maanden gezien mist de Wisselaar zo'n 10.000 euro aan inkomsten. De noodregeling (Tozo) compenseert 4.000 euro. Voor een vaste medewerker is een NOW-aanvraag gedaan voor 90 procent dekking van salaris. Zover Buijnsters weet is er een pot van vijf ton beschikbaar waar de buurtcentra ‘uit moeten pulken’.

,,Het was heel spannend, alles kwam stil te liggen. Dat was best heftig. De huurinkomsten hebben we hard nodig, want de kosten aan onderhoud, aan energie gaan door. De glazenwasser staat gewoon weer voor de deur. Maar ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken. We hebben ook wel wat vlees op de botten.”

Amper beren op de weg

Voorzitter Henk Ras van buurthuis Geeren Noord schat ook in dat hij zo'n 10.000 euro aan inkomsten heeft misgelopen. Maar hij ziet amper beren op de weg: ,,We hebben geen vaste kracht, we werken met 25 vrijwilligers, iedereen met een eigen taak. De kosten aan verzekering, aan energie gaan door, maar we kunnen wel wat hebben. We hebben een goede buffer. Geen probleem.”

Administratieve rompslomp

Ras doet zelfs geen beroep op de Tozo: ,,Niet nodig, en het bespaart je een hoop administratieve rompslomp.” De biljartclubs, de kookclub en naailes, de dartclub en de losse huurders, trainingen en vergaderingen, het loopt weer. ,,Wel met die anderhalve meter. We houden lijsten bij van bezoekers, een zestigtal op een dag.”

De gemeente wil de ‘belangrijke ontmoetingsplekken’ overeind houden. Er zit een financiële tegemoetkoming in de pen. Per locatie wordt maatwerk geleverd ‘om ervoor te zorgen dat de bestaanszekerheid gegarandeerd kan worden.”