Buurt ziet Tuinen van Genta wel zitten: ‘Ik zie al dertien jaar uit naar die ontwikkeling’

Vertrouwen in gemaakte afspraken

In totaal heeft het stadsbestuur acht zogeheten zienswijzen gekregen. Die gaan niet zo zeer over het bouwplan, maar over de vrees dat de parkeerdruk in de buurt groter wordt. Daarom heeft het college besloten om betaald parkeren in te voeren in de Tuinen van Genta, maar ook op de Hoge Steenweg en een deel van de Teteringsedijk. Mocht het later nodig zijn, dan wordt dat parkeerregime verder uitgebreid over Brabantpark.