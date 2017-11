Buurt klaagt over overlast en wil dat Zunderts garagebedrijf verkast

GEEF UW MENING Moeten we medicijnen hier sneller vergoeden?

5 november Het artikel over Dirkje in BN DeStem maakte veel los. De Bredase peuter lijdt aan een ernstige spierziekte. Een medicijn kan haar leven verbeteren, maar is nog niet in ons land beschikbaar. Het middel is onomstreden, maar over de prijs zal zeker nog onderhandeld worden. Opmerkelijk genoeg wilde een arts in Frankrijk het middel wél toedienen: er is daar een humanitair potje voor. Is onze overheid terecht zo kritisch op producten van de farmaceutische industrie?