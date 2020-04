Buurt in Breda-Zuid furieus: opeens verrijst er een zendmast met dieselaggregaat

Burgemees­ter Depla pleit voor meer ruimte voor jongeren: ‘De druk is groot, we vragen veel’

20 april BREDA - Als wordt nagedacht over het iets versoepelen van de maatregelen in deze coronacrisis, geef de jongeren dan wat meer bewegingsvrijheid. Dat bepleit burgemeester Paul Depla van Breda, voorzitter van de G40, de veertig grote steden in het land.