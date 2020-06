BUT Filmfestival 2020 gaat hoe dan ook door: ‘We gaan voor het maximaal mogelijke’

BREDA - Hoe het programma er precies uit zal gaan zien, kan organisator Dorien Eggink nog niet zeggen. Maar één ding is zeker, de vijftiende aflevering van het BUT Filmfestival (BUTFF) in Breda gaat door. Van 2 tot en met 6 september, in De Nieuwe Veste en het Chassé Theater.

BUT staat voor B-movie, Underground & Trashfilm. Jaarlijks presenteert het festival alternatieve, experimentele en cultfilms, die een ‘normaal’ filmtheater niet snel zal programmeren. ,,We zoeken altijd naar producties, die het enthousiasme in het maken van een film uitstralen”, aldus Eggink.

Holy Shit!

BUTFF heeft elk jaar een thema. Dit jaar is dat Holy Shit! ,,De uitdrukking staat voor verbazing en ongeloof maar ook voor ceremonieel, rituelen en sektes. Toen we het eind 2019 vastlegden, konden we niet bevroeden hoe toepasselijk ‘Holy shit’ zou zijn in deze spannende tijden met nieuwe, soms verwarrende regels en rituelen.”

Heksen, kannibalen, gestoorde sektes en Satan zullen de revue passeren, maar het wordt echt niet louter een horrorfestival, verzekert Dorien Eggink. ,,Een verjaardagsfeestje is ook een ritueel. Bovendien, ‘Holy shit’ is alleen de rode draad, er zijn allerlei soorten films te zien.”

Maximaal mogelijke

Het festival is pas in september, de coronaregels zullen tegen die tijd waarschijnlijk anders zijn dan nu. Dat is lastig plannen. ,,We gaan voor het maximaal mogelijke, en passen het programma indien nodig aan. Maar ik ga er wel vanuit dat de anderhalvemeterregels nog wel zullen gelden.”

affiche van BUTFF 2020 in Breda.

In tegenstelling tot eerdere jaren gebruikt het festival dit jaar geen vijf zalen, maar slechts twee. Eén in De Nieuwe Veste en één bij Chassé Cinema. Andere, eerder gebruikte zalen zijn gewoonweg te klein onder deze omstandigheden.

Uitdaging

Bij vorige afleveringen waren er ook performances, was er kunst en muziek, kortom het was een uitgebreid programma, waar vorig jaar zo’n 4000 bezoekers op afkwamen. Dat wordt dit jaar anders. Is het financieel dan wel te behappen? Dorien Eggink: ,,Ik hoop het. Minder zalen betekent ook minder kosten. Ik vind dat het gewoon door moet gaan. Ik overleef zelf ook niet zonder cultuur. Wij zijn ieder jaar al anders geweest en gegroeid met ons festival. Ook deze uitdaging kunnen we daarom aan.”