Bankhangers konden zich zaterdagavond via de tv laven aan de film Night at the Museum 3. Deze Hollywood-blockbuster kende een budget van 127 miljoen dollar. De film Alien nightmare X van de Russische filmmaker Dmitriy Khmelyov, rond hetzelfde tijdstip te zien tijdens het But Film Festival in Breda, had voor dat geld ongeveer 68 duizend keer gemaakt kunnen worden.