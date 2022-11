Bussen halen jeugd uit de dorpen op voor Chaams tienerfeest voor de hele regio

CHAAM - Wat wordt er in onze regio eigenlijk georganiseerd voor onze tienerkinderen? Marc Verheijen, William van Praat en René Oprins zijn vaders van deze doelgroep en vroegen het zich al in 2019 af. Ze besloten het heft daarom in eigen handen te nemen.

Na twee door corona afgelaste edities is het aanstaande vrijdag d’n elfde van d’n elfde eindelijk raak: de Teenage Kick-off Carnavalsparty op het Marktplein in Chaam, als onderdeel van het driedaagse Plein Publique. Speciaal voor de leeftijdscategorie 12 tot en met 16 jaar.

Carnavalesk zal het zijn, zeker. Maar het is niet per se een carnavalsavond. De talentvolle Chaamse feest-DJ Sjoerd (14) zal draaien, net als de huis-DJ van Don Quichot, DJ Roeney. Carnavalsartiest Superfoef!, de alias van de Chaamse acteur Paul Donkers, presenteert er zijn single ‘Hotseflots, lekkere ballen’.

Het feest is bedoeld voor de jeugd uit de wijde omgeving. Zij worden met gratis discobussen opgehaald en na afloop ook weer thuisgebracht. Zo rijdt bus 1 vanuit Ulicoten, via Baarle-Nassau naar Chaam. Bus 2 start in Galder en gaat via Ulvenhout, Bavel en Gilze naar Chaam. ,,In mijn jeugd gingen we regelmatig naar de soos. Toen haalde de bus ook de jeugd op uit de dorpen. Dat gevoel willen we nieuw leven inblazen”, vertelt Verheijen.

Gasten van de toekomst

Een mooi plan, maar hoe doe je zoiets? ,,Je gaat rond vragen. Wij zijn geen organisatie, we hebben alleen een idee.” Kastelein van de LocoBar Eric van den Enden is met zijn festival Plein Publique wel geïnteresseerd. Niet per se uit commercieel oogpunt, overigens. ,,Het is leuk als deze doelgroep jouw zaak al kent. Dat zijn toch je gasten van de toekomst.”

Eigenlijk was het een idee om de dorpen te verbinden. Het een echt feest te maken voor de hele regio. ,,Maar op die datum worden er al veel feesten georganiseerd, voornamelijk voor en door volwassenen. Dus waren er weinig vrijwilligers meer beschikbaar. Zo kwamen we ook op die bussen, dat heeft namelijk nogal wat voordelen. De jeugd hoeft niet gebracht en opgehaald te worden met de auto.” De gemeente wilde daarbij wel helpen, waardoor de bussen gratis kunnen rijden.

Positief gevoel

Hoeveel tieners er vrijdag naar het feest zullen komen is gissen. Er is geen voorverkoop, omdat dat extra organisatie vereist. Via WhatsApp-groepen en social media wordt het feest gepromoot, net als bij sportverenigingen. Het gevoel is positief. ,,We weten zeker dat jeugd van 12 tot en met 14 zullen komen. De 15- en 16-jarigen is afwachten. We hopen het.”

Het alcoholloze feest wordt georganiseerd door Stichting Carnaval De Bonnenpikkers en R-Newt en duurt van 20:00 tot 23:00. De entree kost 5 euro.