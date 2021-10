Bushalte Zundertse Veldstraat is er voorlopig nog niet

Einde aan het gedoe in centrum Breda: paaltjes d'r uit, camera's houden in de gaten wie de stad inrijdt

14 oktober BREDA - De paaltjes die het voetgangersgebied in het centrum van Breda afsluiten voor auto’s hebben hun langste tijd gehad. In januari worden ze vervangen door camera’s. Die gaan in de gaten houden wie de binnenstad inrijdt. Wie daar niets te zoeken heeft, kan na een coulanceperiode van twee maanden rekenen op een bon. ‘Je kunt dan alsnog de stad inrijden, maar dan ben je wel 24/7 de klos.’