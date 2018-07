Buschauffeurs Arriva protesteren in Breda massaal tegen ontslag collega

Die was in maart dit jaar betrokken bij een aanrijding op de Ringbaan-Zuid in Tilburg. Op een kruispunt keek de chauffeur even op zijn telefoon, gaf lichtjes gas waarna een vrachtwagen van rechts de bus schampte. De vaste camera in de bus boven de chauffeur legde alles haarfijn vast.

Het hoofdkantoor van de busvervoerder in Heerenveen, was onverbiddelijk. De chauffeur, Egon Ferwerda uit Breda, die al zestien jaar in dienst was en altijd voorbeeldig zijn werk had gedaan, kreeg ontslag. Die tekende bezwaar aan, maandagmiddag stonden beide partijen tegenover elkaar bij de rechter.

Veel collega’s van de ontslagen chauffeur waren op hun vrije dag naar de rechtbank gekomen. Anderen kwamen zelfs vervroegd van hun vakantieadres terug om hun collega een hart onder de riem te steken.

'Voorbeeldchauffeur'

,,Want’’, vertelde chauffeur Jan Frijters maandag na afloop van de zitting, ,,dit is zo ontzettend oneerlijk. Egon is een voorbeeld voor ons allemaal. Altijd op tijd, altijd keurig en netjes. Iemand met hart voor zijn werk, een betere kan je niet hebben. Natuurlijk weten we at je niet met je telefoon achter het stuur mag zitten. Maar doen we dat niet allemaal weleens?’’

Zoontje ziek

Verzachtende omstandigheid voor de chauffeur was dat zijn zoontje in maart flink ziek was en hij daarom bij een whatsapp-berichtje van het thuisfront, zo snel mogelijk zijn telefoon raadpleegde. Ook op die onfortuinelijke 27ste maart dit jaar in Tilburg. Overigens raakte er niemand gewond bij die aanrijding.

'Levensgevaarlijk'

Maar met de privésituatie van de chauffeur wilde de directie van Arriva geen rekening houden. Volgens de advocaat van de vervoerder, mr. Irene de Boer, heeft de chauffeur zijn ontslag volledig aan zichzelf te wijten. ,,In de wet staat dat je je telefoon niet mag gebruiken in het verkeer. Dat is levensgevaarlijk, toch zeker als je een bus bestuurt met op dat moment twaalf passagiers aan boord.’’

Willekeur

De raadsman van de chauffeur, juridisch adviseur Koos Janssen van vakbond FNV, was het daar niet mee eens. Hij sprak over willekeur. Want bij vergelijkbare zaken met een chauffeur in Oosterhout en twee in Roosendaal die tijdens het rijden ook op hun telefoon hadden gekeken en eentje zelfs onderweg een filmpje had bekeken, volgde geen ontslag.

Maar volgens de advocaat van Arriva waren dat andere zaken. ,,Iedere zaak staat op zichzelf. Hier is geen sprake van willekeur, maar maatwerk.'' De rechter deed aan het einde van de zitting nog een ultieme poging om beide partijen alsnog tot elkaar te brengen. Maar de bemiddelingspoging liep op niks uit.

Proefprocedure

De FNV-jurist ging overigens nog een stapje verder. Hij noemde de stap van Arriva om haar werknemer de laan uit te sturen en het aan te laten komen op een rechtszaak een bewuste keuze. ,,Dit is een proefprocedure, Arriva kijkt wat de mogelijkheden zijn.'' Mocht de busvervoerder van de rechter gelijk krijgen, dan sluit Janssen niet uit dat er nog veel meer chauffeurs hetzelfde lot zal wachten.

Litteken