Buschauffeurs Arriva gaan staken: ‘Geen of nauwelijks bussen op woensdag’

De chauffeurs willen een betere cao. Welke bussen uitvallen is nog niet duidelijk. Arriva is aan het bekijken of er een dienstregeling valt samen te stellen. Volgens FNV-woordvoerder Peter Suiker is de staking nodig, omdat de werkdruk bij chauffeurs veel te hoog wordt. Suiker: ,,Er moeten steeds meer uren gewerkt worden, de tussenstops worden nog korter dan ze nu al zijn. Passagiers kunnen amper instappen en we moeten al gaan rijden. De stakingsbereidheid is groot. De leden van FNV hebben in grote meerderheid het eindbod afgewezen en aangegeven dat ze bereid zijn om actie te voeren voor betere afspraken.”