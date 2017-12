Burrito's en branie van Taco Bell in Breda

Natuurlijk had hij eerst voor Utrecht kunnen kiezen, waar hij woont. Maar Andrew Stewart pakt een opvallende route om dit land te veroveren met Taco Bell. De Amerikaan (San Francisco, 1968) wil als franchisenemer komende vier jaar met zijn branie en burrito's twintig vestigingen lanceren.

Ambitieus? ,,Dat gaat ons wél lukken", verzekert hij met een flesje water aan de mond in de Tilburgse Taco Bell, waar nu het personeel wordt getraind dat binnenkort in Breda Mexicaanse maisschelpen en wraps vult. Tilburg is open sinds oktober, nadat in april Eindhoven als eerste aan de beurt was.

Dynamisch

,,Wij zoeken vooral dynamische steden, niet per se de grootste. Eindhoven (zijn Nederlandse vrouw Bionda komt er vandaan, jb) is ondernemend en booming, daar gebeurt wat. Tilburg en Breda zijn ook fun. Bovendien is het praktisch om met zaken te beginnen die bij elkaar in de buurt liggen. En die moeten eerst top zijn, met personeel dat het er echt naar de zin heeft, voordat we verder het land in gaan. Het volgende cluster van vier of vijf Taco Bells komt in een andere regio. Nee, ik zeg nog niet waar."

Terwijl jonge medewerkers in de weer zijn met gegrilde pepers, kaassauzen en crunchy tostada's waarmee grondlegger Glenn Bell al 55 jaar geleden in Californië furore maakte, legt Stewart uit waarom wij nu aan de beurt zijn.

,,Meestal krijg je in dit land iets heets uit de oven en moet je maar afwachten wat het is. Wij maken onze taco's waar je bij staat, transparant, in een open keuken, met warme en koude producten. Het beste vlees, goeie bonen, alles dagvers. Op maat bereid, zoals jij het wilt. Goed fastfood is veranderd. Vroeger was het brandstof, nu moet het een beleving zijn.

Volledig scherm Californiër Andrew Stewart (links) opent binnenkort zijn derde Taco Bell in Nederland. ,,Ik wil er in vier jaar twintig, en dat gaat lukken." © ron magielse / pix4profs

Op maat

In de VS, weet Stewart, is 80 procent van de bestellingen custom-made, met precies de ingrediënten die de klant wil, of juist niet. Hier is dat nog even wennen. ,,Je ziet ze nog voor de kassa staan twijfelen, maar ze leren snel van elkaar."

Hij kwam in 1995 naar ons land, als IT-er voor een groot bedrijf, was voornamelijk bezig met printers. Woonde in Haarlem en verbaasde zich over het ontbreken van zijn favoriete tacoketen, terwijl hij wel bij KFC, Domino Pizza, Burger King of McDonalds' terecht kon.

Dutch Design

Stewart bekeek de markt en zocht contact met grote baas Melissa Lora van Taco Bell, dat wereldwijd met zijn franchise-partners inmiddels meer dan 7.000 restaurants telt en een gezamenlijke omzet van 9 miljard dollar draait.

,,En dan geen goeie burrito in Nederland kunnen scoren!" Stewart wist zijn landgenoten te overtuigen dat hij dé geschikte partner overzee is. Sprak meer dan een jaar met een compleet Taco Bell-team over contracten en de volgen strategie. Aan de voorbereiding lag het niet.

Dutch Design met passie, noemt Stewart het. Alle vestigingen krijgen een stedelijke uitstraling, schenken Hollandse Heineken of Mexicaanse Sol en worden aangekleed door lokale kunstenaars. ,,Geen koffie, geen kindermenuutjes, alleen de dingen waar wij goed in zijn. Alle producten zijn hetzelfde als in de Verenigde Staten, alleen wat gekruider, vooral de sauzen. Dat hebben we twee weken lang met panels en koks getest. Meer dan in de VS of waar ook op het Europese vasteland, houden de Nederlanders van spicy."

Volledig scherm Taco Bell aan de Rechtestraat in Eindhoven. © Taco Bell

Taco Bell Breda

Nog voor Kerst opent in Breda de derde vestiging van Taco Bell in Nederland. Die van de taco's en burrito's bekende keten komt aan het Stationsplein, naast Coffee Fellows.

De op Mexicaanse en Californische invloeden gebaseerde fastfoodstore krijgt vijftig zitplaatsen en bij lekker weer ook een terras. Er gaan ongeveer twintig mensen werken. Zij worden momenteel nog opgeleid in de Tilburgse vestiging, die onlangs opende aan de Heuvel.

