Burger King en La Place onder één dak in GR8-hotel in Breda

Video Vespa's: voor grote kleine jongens in Breda

24 juni BREDA - Welbeschouwd is het een motorclub, met eenzelfde soort uniformen zoals leren jacks met daarover een spijkerjack met vervaarlijk uitziende letters en badges. Maar in plaats van op zware motoren rijden de leden op... Vespa's. De iconische Italiaanse scooter, in het thuisland niet uit het straatbeeld weg te denken, is een vervoermiddel dat in plaats van angst of agressie heel andere sentimenten uitlokt.