Burgemeesters op social media: 'Familie of kinderen zijn echt privé'

In 2017 behaalde Etten-Leur de negende plek in het gebruik van social media door gemeenten. Op advies van de afdeling communicatie in het gemeentehuis van Etten-Leur 'het is laagdrempelig, toegankelijk en snel'- maakte burgemeester De Vries bij haar aantreden meteen een Facebook- account aan. ,,Het past in de nieuwe democratie'', stelt de Vries: ,,De mensen geen plannen voorleggen, maar samen nadenken en oproepen om met ideeën te komen.'' Instagram gebruikt ze als ze onder jongeren verkeert. ,,Die willen zichzelf graag terugzien.''



Heel actief op Facebook is Willemijn van Hees. Werk en privé lopen door elkaar. Lijkt het. De burgemeester van Geertruidenberg plaatst foto's van haar huwelijk op Facebook. Op andere plaatjes is zij aan de koffie met nieuwkomers of verkleed als vrouwe der schutterij. Zij: ,,Ik heb natuurlijk ook een eigen account. Familie of kinderen zijn echt privé.''