BREDA - De elf burgemeesters in de Baronie werken aan een gezamenlijke reactie op het afsteken van vuurwerk. De verklaring wordt in mei verwacht. Dat meldt burgemeester Paul Depla van Breda de gemeenteraad. In het district vallen ook Oosterhout, Zundert, Drimmelen, Baarle-Nassau, Geertruidenberg en Etten-Leur.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft in december 2017 aanbevelingen gedaan om letsel en overlast door vuurwerk te reduceren, zoals een landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. ,,Om de veiligheid tijdens de jaarwisseling te vergroten moet vuurwerk verboden worden dat veel letsel veroorzaakt. Het gaat bijvoorbeeld om vuurpijlen en vuurwerk dat uitnodigt tot gevaarlijk gedrag en overlast geeft, zoals vuurwerk dat enkel is ontworpen om een knaleffect te creëren'', aldus de Onderzoeksraad. Depla: ,,Samen met de burgemeesters van het Baroniedistrict werk ik in mei aan een gezamenlijke reactie op de twee aanbevelingen.'' De Kabinetsreactie wordt voor juni verwacht.

Jaarwisseling rustiger

De jaarwisseling in Breda is volgens de burgemeester, die nog met de eigen gemeenteraad in gesprek wil over de 'vuurwerkproblematiek', rustiger verlopen dan vorig jaar. De politie kreeg 58 meldingen; er zijn 7 aanhoudingen verricht; er waren 14 vuurwerkincidenten; de brandweer rukte 35 keer uit en bij het Amphia Ziekenhuis zijn 12 vuurwerkslachtoffers binnengebracht. Tussen 1 december 2017 tot en met 1 januari 2018 zijn door de politie 117 meldingen van vuurwerkoverlast geregistreerd. Er zijn 219 beschadigingen aan gemeentelijk eigendom geteld, minder dan vorig jaar. Herstel kost 50.533 euro.

Knaldetectie

Breda werkte met de jaarwisseling voor het eerst met de BuitenBeter app voor een snel en beter beeld op vernielingen en met een knaldetectiesysteem in Breda-Noord. Er zijn geheel vorig jaar ruim 1.400 knallen gemeten. De gemeente richtte zich met de jaarwisseling specifiek op de wijken Westeinde, Tuinzigt en Geeren-Noord, die als veiligheids-hotspot te boek staan. Waar het afsteken van vuurwerk en vreugdevuren nog weleens dreigde te escaleren. Met boa's en jongerenwerkers in de wijken is volgens Depla succes geboekt. ,,De acties zijn naar tevredenheid uitgevoerd, de jaarwisseling is rustiger verlopen dan het jaar hiervoor.''