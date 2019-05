Burgemeester Zundert neemt afscheid van dorpen

Tournee

Destijds was de tournee bedoeld als wederzijdse kennismaking en als manier voor Poppe-de Looff om te ontdekken wat er speelde in haar nieuwe gemeente. Dit keer is dat laatste overbodig. Na twaalf jaar weet Leny Poppe-de Looff wat er speelt. Wat rest is afscheid.

De tocht begint aanstaande vrijdag 17 mei in Wernhout. Daar is Poppe-de Looff tussen 20.00 en 23.00 uur in gemeenschapshuis Het Wierenbos in de Diepstraat. Vervolgens is het op 7 juni de beurt aan Klein-Zundert, twee dagen later aan Achtmaal en op 16 juni neemt ze afscheid van Rijsbergen. Inwoners van de kern Zundert krijgen 21 juni de kans de burgemeester uit te zwaaien. Dan is in de Annakapel haar ‘grote afscheid’.