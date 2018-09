Burgemeester Zundert mag gehoord worden over beheer camping Fort Oranje

Fort Oranje had om dit zogeheten voorlopig getuigenverhoor verzocht.

De gemeente Zundert nam in juni 2017 het beheer van de camping over. Volgens Fort Oranje is er sprake van onrechtmatig beheer vanwege de systematische ontmanteling van onder andere de stacaravans op het terrein. De camping vermoedt op basis van opgevraagde Wob-stukken dat er sprake is van geheime afspraken tussen onder andere de gemeente, belastingdienst en curator om Fort Oranje vermogen te ontnemen dan wel vermogensschade toe te brengen.

‘Fishing expedition’

De gemeente Zundert stelde onder andere dat een verhoor niet op zijn plaats is omdat het bewijs ontbreekt dat er sprake is van onrechtmatig beheer. Volgens de gemeente betreft het verzoek om de burgemeester via een civiele procedure te verhoren een ‘fishing expedition’ om informatie te verzamelen ten behoeve van andere, bestuursrechtelijke procedures die Fort Oranje tegen de gemeente heeft aangespannen.

Verhoor gaat door

De rechter oordeelt echter dat Fort Oranje voldoende duidelijk heeft gemaakt over welke onderwerpen men welke getuigen wil horen. Dat er geen bewijs is voor onrechtmatig beheer, zoals de gemeente stelt, is voor de beoordeling van het verzoek niet relevant. Een voorlopig getuigenverhoor is namelijk juist bedoeld om tot feitenverzameling te komen, aldus de rechter.